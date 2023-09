Dana Rogoz, cu inima sfâșiată: Îți mulțumim pentru cei 15 Ani minunați...

Dana Rogoz, cunoscută și iubită pentru rolul său din "Abramburica," trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcând o despărțire tristă din sânul familiei sale. Vedeta a ales să împărtășească această dureroasă pierdere cu fanii săi pe rețelele sociale, exprimându-și suferința într-un mesaj emoționant însoțit de câteva fotografii.

Actrița a transmis o veste tristă, dezvăluind cu inima sfâșiată că l-a pierdut pe Yorick, prietenul ei patruped, care a făcut parte din familia sa timp de mai bine de un deceniu.

Această pierdere tragică vine după ce Dana Rogoz a trecut recent prin alt moment dureros, atunci când și-a pierdut bunica. Chiar dacă a avut o relație strânsă cu aceasta, amintirile au fost estompate de boala Alzheimer, cu care bunica actriței a fost diagnosticată.

„Ieri m-am bucurat că am putut ajunge la lansarea cărții lui Cristian Mungiu – Tania Ionașcu, bunica mea. A fost o seară emoționantă, care m-a făcut să mă gândesc la bunica mea din partea mamei, căreia îi spuneam Baica.

Din păcate, nu am rămas cu foarte multe povești despre trecutul ei, deși am avut o relație foarte apropiată. Neșansa a fost că atunci când eu am ajuns suficient de mare cât să fiu conștientă de trecerea timpului, ea să se fi îmbolnăvit, amintirile ei fiind una câte una furate de Alzheimer. Așa că, de fiecare dată când ne întâlneam, efectiv încercam să smulg cât mai multe povești de la ea rămase încă vii. Era o femeie cultă – făcea traduceri din franceză, engleză, rusă, ocupase o poziție importantă la Editura Militară”, a povestit Dana Rogoz pe Instagram.