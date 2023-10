Dan Badea, dezvăluiri despre mariajul cu Lora: S-a râs, da, până la un punct...

Căsniciile vedetelor au fost întotdeauna subiecte de interes pentru publicul larg, iar relația dintre Lora și Dan Badea nu a fost o excepție. Cei doi artiști au fost căsătoriți timp de doi ani, din 2012 până în 2014, iar divorțul lor a stârnit multe controverse și speculații, mai ales din cauza acuzațiilor de infidelitate ale artistei.

În timpul mariajului lor, Lora a fost acuzată de infidelitate, după ce, la scurt timp după despărțirea de Dan Badea, a apărut la brațul lui Ionuț Ghenu, care era pe atunci iubitul Doiniței Oancea. Aceste zvonuri au alimentat discuții și speculații în presă, iar viața personală a artistei a devenit subiect de interes pentru mulți internauți.

Recent, într-un interviu acordat pentru PlayTech Știri, Dan Badea a vorbit despre unul dintre cele mai importante aspecte ale unui mariaj - umorul.

Pe de altă parte, Lora a vorbit deschis despre începuturile relației ei cu Dan Badea și a dezvăluit motivele care au stat la baza căsătoriei lor.

"Eu am fost sfătuită de asistentul care mi-a pus o perfuzie, după un teribil șoc emoțional, să merg și să mă vadă un doctor prieten cu el, care în acel moment era la spitalul de psihiatrie. Când am ajuns în față și am văzut ce fel de oameni, cu ce fel de suferințe intră acolo, pur și simplu m-am trezit. Eu am clacat când m-am trezit fără logodnic, fără casă, fără bani și fără un plan. Am ajuns la cel mai jos nivel, pentru că am iubit un om de o cruzime șocantă pentru mine", a mărturisit Lora într-un interviu pentru Viva.ro.