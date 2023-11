Ilinca Vandici, despre traumele din copilărie:Întotdeauna era ceva de comentat...Cât a suferit vedeta din cauza părinților?

Ilinca Vandici, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, strălucește pe micile ecrane, având o carieră impresionantă, dar puțini cunosc povestea dificilă din trecutul ei. În ciuda zâmbetului său fermecător și a succesului profesional, vedeta a trecut prin momente grele în viața sa, mai ales în ceea ce privește relația cu părinții săi. Traumele din adolescență au lăsat urme adânci în sufletul său.

Ilinca Vandici a dezvăluit că nu a primit sprijinul și iubirea părinților ei în timpul copilăriei și al adolescenței. Într-un interviu pentru emisiunea lui Mihai Ghiță, "În Oglindă," prezentatoarea a vorbit despre relația dificilă cu mama și tatăl său, subliniind că aceștia nu au fost niciodată mândri de realizările ei. În loc de susținere, Ilinca a simțit că părinții săi găseau mereu ceva de criticat și reproșat..

Trauma din copilărie și adolescență a fost accentuată de comparația constantă cu sora sa, Natalia. Ilinca a mărturisit că mereu a simțit o presiune de a concura cu sora sa pentru a fi mai bună. Cu toate acestea, în ciuda dificultăților și a acestei lupte constante, relația dintre cele două surori s-a ameliorat, iar Ilinca și Natalia sunt acum apropiate, se vizitează des și împărtășesc sfaturi legate de creșterea copiilor.

„Eu toată copilăria am fost într-un concurs cu sora mea, să fiu mai bună. Natalia stă aproape de mine, ne vedem aproape în fiecare zi. Facem tot felul de lucruri împreună și, în general, o sfătuiesc cu tot ceea ce înseamnă creșterea copilului. Am stat în umbra ei toată copilăria. Toată copilăria am vrut să fiu ea, ca ea. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic, părinții mei au fost foarte creativi.”, povestea vedeta, în emisiunea de la KanalD.