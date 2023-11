Gina a devenit șoferul de zi cu zi al lui Smiley! Cum a reușit artistul să rămână fără carnet?

La finalul lunii septembrie, Smiley, unul dintre cei mai iubiți artiști din România, a avut parte de o experiență neplăcută în Tulcea, după ce a fost oprit de poliție și a rămas fără permis de conducere. Incidentul a avut loc din cauza vitezei cu care circula. Acum, la o lună distanță de la acest eveniment, Smiley a decis să le ofere fanilor săi informații privind momentul în care își va recupera carnetului de conducere.

De când i s-a suspendat permisul, partenera sa, Gina Pistol, a devenit șoferul său atunci când are nevoie să se deplaseze. Smiley t pentru firea sa deschisă și sinceă față de fanii săi, ținându-i la curent cu fiecare aspect al vieții sale. Astfel, la o lună de la suspendarea permisului, artistul a făcut o declarație pe social media, explicând când își va recupera dreptul de a conduce.

"Am rămas fără permis acum mai bine de o lună. Mai am încă două luni în care voi fi pieton. Astăzi am mers la grădiniță cu Josephine, iar Gina a fost șoferul meu. Gina e șoferul meu dimineața," a spus Smiley într-o postare pe rețelele de socializare.