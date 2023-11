Bianca Drăgușanu, din nou pe masa de operație! Vedeta vrea să își micșoreze bustul

Bianca Drăgușanu se pregătește pentru o nouă vizită la medicul estetician, de această dată dorind să își micșoreze bustul.

Bianca Drăgușanu se pregătește pentru două noi intervenții estetice ce vor avea loc în următoarele luni. La vârsta de 41 de ani, vedeta a trecut deja printr-o serie de proceduri pentru a-și transforma înfățișarea, și se pare că nu se oprește aici. În decembrie, Bianca va merge la medicul estetician pentru o procedură numită "cat eyes," care implică utilizarea unor fire resorbabile pentru a ridica ochii și sprâncenele, pentru un aspect mai tânăr și mai proaspăt. În plus, în ianuarie, Bianca Drăgușanu va urca din nou pe masa de operație pentru a-și micșora sânii. Acesta este un pas

Totuși, unele celebrități preferă să nu vorbească despre operațiile lor estetice din teama de a fi judecate. Adelina Pestrițu, o altă personalitate cunoscută, a dezvăluit că a suferit două intervenții: o augmentare mamară și o rinoplastie. Ea subliniază că nu are un număr fix de operații pe care le efectuează în fiecare an, ci merge la medicul estetician doar atunci când simte că are nevoie. În cazul rinoplastiei, operația a fost și de ordin medical, rezolvându-se unele probleme de sănătate.

Adelina Pestrițu mărturisește că nu a găsit nicio "cremă minune" care să elimine ridurile și că soluția pentru ea a fost injecțiile cu botox. Ea subliniază că, în ciuda încercărilor cu creme și tratamente pentru ten, nu există produse miraculoase care să înlocuiască intervențiile estetice.

„Ne ajută natura, dar hai să fim serioși. Ne mai ajută botox-ul, ne mai ajută sportul, o cremă bună. (…) Pentru ten folosesc creme, seruri, tratamente faciale de curățare și hidratare. Nu vă imaginați că am folosit creme ca să îmi dispară ridurile. Sunt sinceră cu voi și hai să fim serioși. Nu cred că există o cremă care să te întinerească așa.”, a dezvăluit vedeta.

