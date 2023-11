Bianca Drăgușanu își pregătește apartamentul de lux din Dubai pentru închiriere: O investiție de 450.000 de Euro

Anul trecut, Bianca Drăgușanu a achiziționat un apartament de lux în Dubai în parteneriat cu Mircea Brânzei, soțul Denisei Tănase, proprietar al unei agenții imobiliare locale. Investiția a fost făcută în luna mai, iar vedeta a plătit integral suma de 450.000 de euro înainte de a vedea proprietatea în persoană.

Recent, însă, Bianca Drăgușanu a anunțat că apartamentul său din Dubai a fost finalizat și este gata pentru a fi închiriat. Cu toate că la un moment dat își dorea să se mute acolo, vedeta s-a gândit mai bine și a hotărât să valorifice investiția prin închirierea proprietății. Apartamentul, situat într-un hotel și destinat închirierii prin platforma Airbnb, se anunță a fi o afacere profitabilă.

Apartamentul de lux dispune de două camere, living și dormitor, o bucătărie open-space și o baie cu cadă. Total mobilat și utilat, această locuință reprezintă o investiție strategică pentru Bianca Drăgușanu. Ea a subliniat că, în ciuda zvonurilor anterioare, toate bunurile deținute de ea sunt achiziționate cu banii proprii, fără rate sau ajutor financiar din partea altor persoane.

„Nu există așa ceva! El (n.r. – Gabi Bădălău) a aflat din ziar și din presă, chiar ieri, când eu am făcut această afirmație. Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.

Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate, vreodată. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars.