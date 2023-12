După ce soția sa s-a pocăit, Dragoș Bucur a vorbit deschis despre credința sa: Religia e una, credința e alta...

Dragoș Bucur, cunoscut actor și prezentator de televiziune, a abordat subiecte sensibile despre religie și credință în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță. Discuția a venit în urma mărturisirilor soției sale, Dana Nălbaru, care s-a pocăit și și-a schimbat direcția spirituală. În timp ce partenera sa de viață s-a deschis în fața publicului cu privire la schimbarea sa de natură spirituală și drumul către credință, Dragoș Bucur a ales să își exprime opiniile într-un mod mai detaliat în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Actorul a subliniat distincția dintre religie și credință și a mărturisit că a fost influențat negativ de unele greșeli făcute de reprezentanții credinței în trecut.

Cu toate acestea, el a recunoscut că și-a schimbat perspectiva în urma experiențelor personale și că acum apreciază oamenii care, datorită credinței lor, fac lucruri extraordinare și servesc drept modele.

Soția sa, Dana Nălbaru, a fost invitată în trecut la podcastul lui Mihai Morar, unde a vorbit despre convertirea sa și despre cum a descoperit credința în urmă cu 7-8 ani. Ea a explicat cum a decis să se retragă treptat din lumina reflectoarelor pentru a se reconstrui și pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu.

„În momentul în care am ales să ies din lumina reflectoarelor am făcut-o treptat. E greu să ieși dintr-o zonă pe care o cunoști foarte bine. A trebuit să mă reconstruiesc și am descoperit multe lucruri despre mine. L-am descoperit pe Dumnezeu. Schimbările în viața mea s-au produs în urmă cu 7-8 ani. Am descoperit că îmi place viața fără să mă cunoască lumea. (…) Trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt un om extrem de împlinit!”, a declarat fosta artistă.