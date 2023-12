Sfaturile primite de Alexandra Căpitănescu, din partea lui Tudor Chirilă: Tudor este acum un prieten foarte bun. Și mentor...

Într-o seară plină de emoții și muzică bună, sezonul 11 al emisiunii "Vocea României" și-a desemnat câștigătoarea, iar trofeul a ajuns în mâinile talentatei Alexandra Căpitănescu. Câștigătoarea se bucură nu doar de titlul meritat, ci și de premiul în valoare de 100.000 de euro. Însă, în spatele acestei victorii se află o poveste specială de prietenie între Alexandra și Tudor Chirilă, artistul care a avut onoarea să o ghideze pe parcursul competiției.

Tudor Chirilă, cunoscut pentru abilitățile sale de mentor în lumea muzicală, a trăit momente de bucurie intensă când finalista lui, Alexandra Căpitănescu, a fost desemnată câștigătoarea. În momentul anunțului, emoțiile erau palpabile, iar Alexandra a transmis un sincer mulțumesc tuturor celor care au fost alături de ea pe parcursul acestei călătorii impresionante.

„Înainte să înceapă finala, mi-am spus că nu cred că o să câștig, așa că o să intru relaxată pe scenă. Cred că a contat că am fost relaxată și m-am simțit bine pe scenă. (…) Trofeul acesta înseamnă un vis împlinit. Familia era în extaz, eu eram în șoc, nu îmi venea să cred. M-am uitat la reluare și mă luau emoțiile, parcă nu știam cine câștigă.(…) Am mai fost de două ori la preselecții înainte. Tudor m-a felicitat și i-am spus că mă bucur foarte mult, că am avut încredere în el. (…) Mă bucur mult că l-am ascultat. Mi-a spus: «Să nu cumva să arunci banii pe fereastră, fii înțeleaptă, sună-mă, întreabă-mă, că te sfătuiesc». Mi-a zis din start. Încă vorbim, mi-a trimis aseară niște poze din BLIND. Tudor este acum un prieten foarte bun. Și mentor”, a spus câștigătoarea de la Vocea României.