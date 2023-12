Surpriză în showbiz, la final de an! Daniela Crudu este însărcinată pentru a doua oară!

Daniela Crudu, fosta asistentă de televiziune și proaspătă mamă a micuței Daiana Maria, este din nou în centrul atenției cu o veste minunată: se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Fericită alături de partenerul său, vedeta a ținut secretă sarcina timp de câteva luni și a ales să împărtășească bucuria cu fanii săi prin câteva fotografii, postate pe InstaStory.

Chiar și apropiații vedetei au fost implicați în mod indirect în dezvăluirea secretului, prin intermediul unei firme de îmbrăcăminte pentru care Daniela Crudu este model. Postarea companiei a inclus o fotografie a vedetei purtând un trening din catifea, evidențiindu-se astfel burtica de gravidă. Mesajul emoționant al firmei a stârnit admirația fanilor:

Daniela Crudu a devenit mamă pentru prima dată în luna mai a acestui an, atunci când a adus pe lume o fetiță frumoasă pe nume Daiana Maria. Despre experiența nașterii, vedeta a vorbit deschis, dezvăluind că micuța a venit pe lume înainte de termen, la 36 de săptămâni. Cu toate acestea, totul a decurs perfect, iar Daiana Maria a adus o mare bucurie în viața artistei.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi", dezvăluia Daniela Crudu într-un interviu anterior.