ANTONIA lansează Iubirea mea e cu tupeu

ANTONIA încheie 2023 cu "Iubirea mea e cu tupeu", o piesă despre o relație pasională și o iubire cu năbădăi. Piesa a fost compusă de Denis Roabeș (The Motans), Alex Cotoi, Nicole Cherry, text Denis Roabeș (The Motans), producție Alex Cotoi. Videoclipul pentru "Iubirea mea e cu tupeu" a fost filmat de Khaled Mokhtar ca director of photography, Jimachez edit and grading. Echipa de beauty a artistei este formată din Ștefan Tudor (hair) și Claudiu Burca (make-up). "Închei 2023 cu o piesă nouă și cu convingerea că în 2024 voi lansa multă muzică și abia aștept să o ascultați", a spus ANTONIA. După succesul single-ului "Ping Pong" care a luat cu asalt topurile radio din România, ANTONIA a lansat piesa în colaborare cu Rafa Pabön, artist urban originar din Puerto Rico.



"Ping Pong" a fost compusă de Jihad Rahmouni, Haris Alagic, Cristian Tarcea, Gamuel Sori, versuri Cristian Tarcea, Gamuel Sori, Haris Alagic, Jihad Rahmouni, Rafa Pabon și produsă de Cristian Tarcea, Loredan Aniculaesei.



Anul acesta, Antonia a lansat single-ul "Moonlight" cu Kudi, "Bad Girls" cu Sickotoy, INNA și Eva Timush, dar și „Dududum" cu florianrus, o melodie de dragoste care a cucerit inimile publicului, dar și „Late Night Feelings" Totodată, a fost protagonista filmului „Haita de Acțiune", o comedie scrisă și regizată de Vali Dobrogeanu, în care artista a jucat rolul unui polițist alături de Matei Dima (BRomania), Alex Bogdan, Anca. Dinicu, Vlad Brumaru, Anca Dumitra, Iancu Sterp, Elena Chiriac, și Alex Delea.



2022 a fost anul colaborărilor pentru Antonia, artista a lansat „Una Favela" cu Qodës, o piesă care a cucerit topurile din Grecia și Bulgaria, „Send Me Your Love" cu Gromee, un cunoscut DJ și producător polonez, și „ Clap Clap" cu Gran Error și Elvana, dar și "Ibiza". Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

