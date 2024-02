Bianca Drăgușanu, intervenție estetică fără sprijinul lui Gabi Bădălău. Vedeta, consolată de medicul estetician

Bianca Drăgușanu a fost în centrul atenției din nou, de data aceasta nu pentru proiectele sale profesionale, ci pentru o serie de evenimente personale care au stârnit curiozitatea publicului și a presei. Ultima operație estetică la față a vedetei a stârnit numeroase controverse, asta pentru că, deși a fost o intervenție dificilă, iubitul blondinei, Gabi Bădălău, nu i-a fost alături. Potrivit informațiilor apărute în presă, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, care au avut o relație tumultuoasă marcată de despărțiri și împăcări, s-ar fi despărțit cu aproximativ o lună în urmă.

Surse apropiate cuplului au dezvăluit pentru spynews.ro că absența lui Gabi Bădălău în timpul operației Biancăi ar fi fost un semn clar al sfârșitului relației lor. În locul lui, Bianca ar fi avut alături un alt bărbat, medicul estetician Auday Al-Ahmad, care a susținut-o pe parcursul intervenției de lifting facial. Chiar blondina a confirmat prezența lui Auday Al-Ahmad în echipa medicală care a efectuat operația și a subliniat importanța sprijinului său în timpul procesului de recuperare. În plus, relația de prietenie dintre Bianca și medicul estetician a fost subiectul unor speculații aprinse în presă, sugerând că între cei doi ar putea exista o atracție mai profundă decât o simplă relație de prietenie.

„Da, face parte din echipa de medici care m-au operat, inclusiv sora lui, care o bună parte din intervenție m-a cusut. Mi-au fost alături încă din timpul intervenției. A fost important, perioada de recuperare a fost foarte grea, emoțional. Am avut nevoie de încurajări tot timpul, fizic și moral, și am primit asta.”, a declarat Bianca Drăgușanu, conform sursei citate mai sus.

Cu toate acestea, niciunul dintre cei implicați nu a făcut declarații oficiale cu privire la natura exactă a relației lor. Cu toate acestea, surse apropiate lor susțin că evoluția lucrurilor ar putea duce la o relație romantică în viitorul apropiat.

Între timp, Bianca Drăgușanu a făcut publice mai multe detalii despre intervenția la care a fost supusă, evidențiind durata lungă a procedurii și costurile implicate. Cu toate acestea, Bianca nu a dorit să confirme sau să infirme separarea de fostul soț al Claudiei Pătrășcanu.

Bianca Drăgușanu vrea să adopte un look mai natural! Diva este decisă să renunțe la silicoane

„Bună tuturor! Sunt în a cincea zi de la operație, am ales să port cagulă pentru următoarele două luni și jumătate din viața mea pentru că sunt foarte inflamată și foarte vânătă, am o piele foarte sensibilă. Practic știam ce înseamnă această procedură, îmi cunoșteam sensibilitatea vasculară și știam exact ce mă așteaptă. M-am umflat, am niște cheaguri de sânge în ochi, dar să vă țin la curent în fiecare zi cu evoluția vindecării mele, iar pentru cei sau cele care aveți întrebări despre procedurile estetice care vă pot schimba viața, sunt aici, vă răspund cu mare drag”, a spus diva după intervenție.