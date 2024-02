Claudia Pătrășcanu a publicat mesajele primite de la Gabi Bădălău: Ești o femeie minunată, mama perfectă...

După o perioadă de relativă liniște, scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a reintrat în atenția publicului, zilele trecute. Artista a făcut o serie de acuzații grave la adresa fostei sale soacre, sugerând că aceasta ar fi fost responsabilă pentru destrămarea căsniciei lor. Deși procesul privind custodia copiilor s-a încheiat acum aproximativ un an, conflictele dintre cei doi continuă să se agraveze.

Confruntat cu afirmațiile făcute de fosta sa soție, Gabi Bădălău a intervenit pentru a-și apăra familia. Reacția acestuia a stârnit și mai mult furia Claudiei Pătrășcanu, care a decis să facă publice unele dintre mesajele pe care le-a primit de la tatăl copiilor săi, dar fără a specifica data la care acestea au fost trimise. În mesajele postatede artistă pe InstaStory, Gabi Bădălău își exprimă regretele și își cere iertare pentru situația tensionată dintre ei.

Mai mult, Claudia Pătrășcanu a făcut acuzații grave la adresa mamei fostului ei soț, sugerând că aceasta ar fi implicată într-un incident tragic petrecut în casa familiei. Gabi Bădălău a respins vehement aceste acuzații, afirmând că situația menționată a fost doar un accident minor, exagerat de către fosta sa soție.

„Cu tot respectul pe care îl am pentru dânsa, mai ales că este sau în primul rând că este mama copiilor mei. Are o doză de ură și de răutate pe care eu nu am întâlnit-o în viața mea. Referitor la al doilea subiect, de fapt asta am și citit, că a dat foc casei sau ceva, nu am avut răbdare să citesc acel articol.

S-a întâmplat un episod, cred că era de sărbători, am avut pe masă lumânări într-un aranjament din ăsta de Crăciun, și deasupra aranjamentului erau niște hârtii sau ceva de genul ăsta, eu eram sus în casă. Într-adevăr, a luat foc puțin, cred că fiecăruia i s-a întâmplat în casă, ferească Dumnezeu. S-a stins imediat, noi, mama și cine era la parter am stins acel foc, s-a terminat povestea și atât. Doar că copiii, fiind mici, i-or fi povestit maică-sii exagerând. Ea, bineînțeles, a făcut o poveste gravă și dramatică de la acest subiect”, a încheiat Gabi Bădălău.