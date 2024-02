Magdalena Chihaia s-a temut pentru viața ei,în urma amenințărilor primite: Dacă mă prinde în fața blocului, bagă cuțitul în mine

Magdalena Chihaia a devenit cunoscută publicului larg datorită prestației sale indraznete în emisiunea de divertisment iUmor. Totuși, celebritatea nu vine întotdeauna cu aspecte pozitive, iar pentru aceasta, notorietatea a adus și momente mai puțin plăcute, pe care le-ar dori să le uite. Bruneta a făcut furori pe scena iUmor, interpretând rolul unei măicuțe și încântând publicul cu glume îndrăznețe ce implicau religia și biserica. Cu toate acestea, prestigioasa prestație a adus cu sine nu doar laude, ci și un val de critici și amenințări cu moartea.

Într-un recent interviu, partenera lui Dinu Maxer a dezvăluit lupta sa cu reacțiile negative din mediul online. Magdalena Chihaia a mărturisit că a fost șocată de virulența mesajelor pe care le-a primit, chiar ajungând să se teamă pentru propria sa viață. Mesajele de ură au atins culmi alarmante, amenințându-i integritatea fizică sub pretextul unor glume aparent inofensive.

„În realitate, sunt multe răutăți, multe critici, mulți oameni răi. Am fost dublă finalistă la (n.r. o emisiune), iar după ce am prezentat numărul cu sora Magdalena am luat foarte mult hate, vorbe grele, de la foarte mulți care se dădeau creștini, însă doar cu vorba. Am primit inclusiv o amenințare cu moartea, că, dacă mă prinde în fața blocului, bagă cuțitul în mine, că am zis eu nu știu de ce, despre biserică", a dezvăluit iubita lui Dinu Maxer, pentru playtech.ro.