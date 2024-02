Soția lui Nelu Cortea, replică pentru Cătălin Bordea: De când ai apărut în viața lui, eu nu-l mai recunosc...

După o participarea la America Express, Cătălin Bordea și Nelu Cortea demonstrează că legăturile strânse și sincere nu se opresc la finalul competițiilor TV. Cei doi au devenit subiectul multor discuții și surse de amuzament pentru fanii lor, mai ales datorită interacțiunilor lor amicale și umoristice din mediul online. Cătălin Bordea și Nelu Cortea, care au câștigat premiul de 30.000 de euro au o prietenie pe care fanii lor o apreciază, iar împreună stârnesc hohote de râs.

Recent, Cătălin Bordea a împărtășit o fotografie pe rețelele sociale, în care apare alături de prietenul său, Nelu Cortea. Imaginea a stârnit bucuria și amuzamentul fanilor, așa cum se întâmplă de obicei. Dar umorul nu se oprește aici. Soția lui Nelu Cortea a contribuit și ea la atmosfera relaxată și plină de voie bună, lăsând un comentariu plin de umor sub fotografia postată de Bordea.

În ciuda momentelor dificile prin care a trecut în ultimul an, Cătălin Bordea rămâne un spirit puternic și optimist. Despărțirea de soție și pierderea mamei au fost greutăți majore, dar actorul se întoarce mereu la lucrurile care îl definesc: familia, prietenii și cariera sa care îi aduce numeroase satisfacții.

„Fac față pentru că nu am de ales. Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru, am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini”, a dezvăluit Cătălin Bordea pentru Cancan.