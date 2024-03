Laura Cosoi, conexiune specială cu bebelușul din burtică: L-am visat, mi-a spus numele...

Laura Cosoi trăiește momente deosebite în viața sa, trecând prin experiențe care îi modelează povestea de viață cu fiecare pas pe care îl face. După pierderea mamei sale la sfârșitul anului trecut, viața îi surâde din nou, oferindu-i un motiv de bucurie de neegalat. Actrița a aflat că este însărcinată cu al patrulea copil, o veste care i-a adus lumină în inimă în mijlocul durerii.

Laura Cosoi își împărtășește sentimentele și gândurile cu privire la cea de-a patra sarcină, dezvăluind că numele și sexul copilului i-au venit în minte încă de la nașterea fiicei sale, Lara.

‘L-am visat, mi-a spus numele. Știam din ziua în care am născut-o pe Lara, dacă vom mai face al patrulea copil, știam sexul și numele, mi l-a spus. Așa încât nu am ales eu a patra oară, a ales copilul, Dumnezeu. Merg împreună cu fetițele la biserică. Mergeam cu părinții la Iași, la biserica romano-catolică, unde părinții mei s-au căsătorit, acolo am fost și eu botezată.

Această veste nu a diminuat determinarea și pasiunea lui Laura pentru cariera sa. Actrița asigură că, odată cu sosirea celui de-al patrulea copil, va continua să se dedice cu entuziasm proiectelor profesionale, abordând cu încredere provocările care vin odată cu maternitatea și viața de artist.

„Reîncep filmările, începe un scurtmetraj. La Rita mai puțin pentru că am născut în iunie și era perioada de vacanță. Spectacolele au început în octombrie, am avut patru luni să stau cu copilul. La ea am lucrat cel mai puțin în primul an de post-natal. Am avut doar campaniile și am stat cu Rita. La Vera a fost pandemia și s-au închis teatrele. La Lara am lucrat cel mai mult, am filmat până în luna a noua", a mai împărtășit Laura Cosoi.