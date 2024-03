Dorian Popa, critici din partea fanilor cu privire la aspectul fizic! De ce nu mai ajunge artistul la salonul de înfrumusețare?

După despărțirea sa de Claudia Babs, Dorian Popa se confruntă cu o avalanșă de critici din partea urmăritorilor săi, care susțin că artistul și-a neglijat aspectul fizic. Schimbarea în atitudine față de îngrijirea personală a fost evidentă atât în aparițiile sale publice, cât și în vlog-urile sale, marcând o schimbare față de imaginea impecabilă pe care o afișa înainte.

Recent, la podcastul „Gând la gând cu Teo”, Dorian Popa a recunoscut că nu mai găsește timp pentru a-și păstra în mod regulat aspectul într-o stare deplină. În cadrul discuției, artistul a mărturisit că responsabilitățile sale îl împiedică să facă vizite regulate la salon, inclusiv pentru manichiură. Această revelație a stârnit reacții dintre cele mai diverse din partea fanilor, unii sugerându-i chiar să-și taie unghiile.

Confruntat cu întrebarea legată de aparițiile sale anterioare în care a vorbit deschis despre îngrijirea personală și intervențiile estetice, Dorian Popa a explicat că schimbările au avut loc din rațiuni practice. El a dezvăluit că a renunțat la saloanele de înfrumusețare pe care le deținea, motivând că acestea nu erau profitabile.

„Nu mai am saloane, tu știi că eu am avut și niște saloane de înfrumusețare și s-au dus pentru că nu au dovedit ce trebuie. Nu am ascuns niciodată, pentru că eu sunt de părere că cu a mea viață fac tot ce îmi doresc, atât timp cât nu deranjez vreo altă persoană”, a explicat artistul.