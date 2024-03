Andreea Marin și Violeta Bănică, despre motivele pentru care se ceartă: Mă cert cu ea, pentru că îmi spune că nu e acolo ca să..

Andreea Marin, în vârstă de 49 de ani, are o relație strânsă cu fiica sa, Violeta Bănică, care se pregătește de urmărorul pas, absolvirea liceului. Recent, cele două au fost implicate într-un eveniment de voluntariat la Palatul Parlamentului, ocazie cu care au discutat deschis despre experiența lor și despre relația specială mamă-fiică.

Violeta Bănică, însoțită de mama sa, a vorbit despre momentul de dinaintea evenimentului și despre provocările organizării acestuia. Cu toate acestea, atenția s-a îndreptat și asupra relației lor de zi cu zi, marcată de afecțiune și, uneori, de neînțelegeri. Andreea Marin a recunoscut că, deși este mândră de implicarea fiicei sale în voluntariat, își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Violeta nu se odihnește suficient. Tânăra se implică activ în diverse proiecte și acțiuni de voluntariat în timpul liber, motiv pentru care uneori nu doarme suficient.

„Voluntariatul este o cultură pentru ea și pentru colegii ei. Mă bucură tare mult entuziasmul pe care văd că îl are. Îți spun sincer, fiind în an terminal, are foarte mult de învățat, doarme foarte puțin”, a spus vedeta tv.