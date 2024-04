Laurențiu Reghecampf i-a deschis noi procese Aneimaria Prodan: Am obosit să ne rugăm de el să le închidă...

După o despărțire tumultoasă în 2021, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se găsesc în mijlocul unui proces de divorț care pare că nu se va încheia prea curând. Deși au ales drumuri separate încă din anul trecut, cei doi nu au finalizat încă formalitățile legale ale separarea lor. Mai mult, această ruptură a adus la lumină și alte dispute, inclusiv procese pe care antrenorul de fotbal le-a intentat impresarei.

Laurențiu Reghecampf a inițiat procesul de divorț în octombrie 2021, punând capăt unei căsnicii care a durat 15 ani. Această separare a fost însoțită de acuzații și scandaluri, cu Anamaria Prodan acuzându-l pe fostul ei soț că ar fi furat bani și bunuri din propria lor locuință. Deși procesul de divorț este în desfășurare, pare să nu fie singura dispută între cei doi. Reghecampf a intentat și alte procese Anamariei Prodan, inclusiv pentru defăimare, iar unul dintre obiectivele sale pare să fie restricționarea aparițiilor fiului lor, Laurențiu Jr, în mass-media, fie că este vorba despre filme sau emisiuni de televiziune.

În timp ce avocații celor doi se confruntă în instanță, Anamaria Prodan a dat publicității declarații inedite, exprimându-și indiferența față de tot ce ține de fostul ei partener de viață. Ea a subliniat că și-a găsit liniștea și fericirea, continuând să-și vadă de viața sa și a familiei sale.

„Sunt atât de sătulă de subiectul Reghe și amanta lui, încât nici cuvinte nu mai găsesc. Îmi sunt atât de indiferente personajele! Mă sunați mereu cu același subiect. Nu mă interesează. Este luna proceselor, clar. Știu. M-au informat avocații mei. Ei se ocupă. Eu am spus clar. Sunt fericită, liniștită, împlinită, din toate punctele de vedere. Am avut ceva ani cumpliți. Au trecut. După furtună apare lumina mereu. Ce este important astăzi este că noi toți suntem fericiți și liniștiți. Rar ne aducem aminte de el, doar la procese și când mă sunați dumneavoastră”, a zis ea pentru Click.

Pe de altă parte, Reghecampf a ales să rămână tăcut cu privire la litigiile în curs, concentrându-se mai degrabă pe noua sa viață alături de partenera sa, Corina Caciuc, alături de care a devenit recent părinte pentru a doua oară.

„Probabil ei amândoi sunt fericiți că apar în ziare în orice fel. Noi nu. Eu toată viața am apărut cu performanță. De când Reghe și amanta au dispărut din viețile noastre, am început să ne ridicăm, să respirăm și să progresăm enorm. Am înviat din morți toți. Și am simțit după foarte mulți ani ce înseamnă libertatea, liniștea și fericirea. Astăzi sunt mai fericită și liniștită ca niciodată. Am lângă mine un bărbat adevărat. Ceva atât de frumos trăiesc, încât îmi e teamă câteodată să și vorbesc despre asta. Exact cum zic eu și copiii mei: am uitat de toată mizeria! Procesele probabil că le vor continua. Și el, și amanta.

Noi, familia, am obosit să ne rugăm de el să le închidă și să-și vadă de viață și noua lui familie, liniștit și fericit. Eu cred că oamenii fericiți nu se ocupă de așa ceva. Speră amândoi că iau ceva bani de la noi, de la mine și de la copiii lui. Ce putem face?! Nu am decât să mă prezint atunci când mă cheamă avocații și judecătorii și sper să se închidă cât de curând. Eu cred ca deja lumea a înțeles tot ce s-a întâmplat”, a mai spus impresara.