Cristina Cioran obține prelungirea ordinului de restricție împotriva lui Alex Dobrescu

După o perioadă plină de provocări și momente de coșmar, Cristina Cioran a primit vestea mult așteptată: cererea ei de prelungire a ordinului de restricție împotriva lui Alex Dobrescu a fost aprobată. Astăzi, la Tribunal, vedeta a primit confirmarea că fostul ei partener nu va putea să se apropie nici de ea, nici de fiica lor în următoarele zece luni.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au întâlnit la Tribunal, unde vedeta a solicitat prelungirea ordinului de restricție, cerere care inițial fusese respinsă. Astăzi, însă, aceasta a primit vești bune, aflând că instanța a decis să îi acorde protecția solicitată, interzicându-i lui Alex Dobrescu să se apropie de ea sau de fiica lor pentru următoarele zece luni.

Momentul de la Tribunal a fost umbrit însă de comportamentul tulburător al lui Alex Dobrescu, care s-a dezbrăcat în fața instanței. Acest episod vine la doar câteva zile după ce Dobrescu a fost implicat într-un incident în care a agresat un reporter al Xtra Night Show, pe Horatiu Tudor. Cristina Cioran a mărturisit că s-a simțit intimidată de fostul ei partener, inclusiv atunci când acesta a apărut neinvitat la un eveniment la care ea participa. Cu toate acestea, veștile bune au venit atunci când a aflat că cererea ei a fost aprobată, protejându-și astfel viața și siguranța, precum și pe cea a fiicei lor.

„Vă mulțumesc pentru susținere. S-a admis cererea, deci acest individ va purta brățară (de monitorizare) la picior și mi s-a încredințat fiica. Are ordinul de restricție și față de copil, așadar, așa cum am spus, am avut încredere în justiție și așa cum v-am spus, vă mulțumesc tuturor pentru toate mesajele. S-a admis cererea (...) Sunt foarte emoționantă și foarte fericită. E bine”, a declarat Cristina Cioran, pe Instagram.