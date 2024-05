Mihai Albu, diagnosticat cu cancer de prostată! Designerul, declarații de pe patul de spital

Mihai Albu și-a uimit fanii și prietenii prin dezvăluirea sa sinceră pe Facebook. Designerul fost diagnosticat cu cancer de prostată. În vârstă de 61 de ani, Mihai Albu a postat un mesaj emoționant, explicând că a fost supus unei intervenții chirurgicale și se află acum în convalescență, sub atenta observație a medicilor.

În postarea sa, Mihai Albu a explicat că diagnosticul a venit în urma unui control de rutină, unde au fost detectate anumite anomalii. În urma investigațiilor suplimentare, a fost confirmată prezența unui adenocarcinom, o formă malignă de cancer de prostată. După diagnostic, a urmat rapid o intervenție chirurgicală pentru extirparea prostatei și a ganglionilor locali afectați.

Cu toate că se află încă în perioada de recuperare, Mihai Albu a ținut să transmită un mesaj optimist, în care i-a asigurat pe internauți că este bine.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată. A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali”, a transmis el pe social media.