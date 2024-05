Diana Enache, despre relația cu Iuliana Marciuc! Cele două nu s-au înțeles de la început

Diana Enache a vorbit recent despre schimbările prin care a trecut după ce a devenit mamă, dar și despre relația pe care o are cu Iuliana Marciuc, partenera de viață a tatălui ei.

Diana Enache, în vârstă de 27 de ani, a devenit mamă pentru prima oară în luna octombrie a anului trecut, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Fiica renumitului artist Adrian Enache și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai importante momente din viața sa într-un interviu emoționant pentru emisiunea „După faptă și răsplată”, realizată de Cristina Șișcanu.

„Este unic, este minunat. Parcă acum îmi pare rău că n-am făcut-o mai devreme. Ți se schimbă viața la 180 de grade, dar într-o manieră frumoasă. Și cred că dacă ți-ai dorit din suflet lucrul ăsta, toate problemele și greutățile care mai apar pe parcurs se depășesc mult mai ușor”, a mărturisit Diana Enache, conform Fanatik.

Deși sarcina a adus schimbări fizice, Diana a reușit să se mențină în formă, acumulând doar 15 kilograme, pe care le-a dat jos rapid.

„Eu am luat 15 kilograme, dar nu pot să zic că m-am abținut de la ceva. Eu, de fel, am un stil de viață destul de sănătos. Am făcut sport de mică. Am făcut tenis, apoi înot, apoi am luat-o pe calea artistică și am continuat cu sportul, cu sală. Dar nu am făcut excese. Nu pot să zic că am mâncat 15 gogoși că sunt însărcinată”, a explicat tânăra mamă.

Diana a subliniat importanța unui stil de viață sănătos și a dezvăluit că nu s-a lăsat influențată de cântar.

„Important e ce se vede, cum stă carnea pe tine. Așa că nu mai fiți obsedate cu cântarul ăla. Eu m-am cântărit la final, pentru că vedeam că totul e în grafic. Dar te ajută și vârsta, așa că, fetelor, faceți copii tinere”, a adăugat Diana.

Pentru a face față noilor responsabilități, Diana beneficiază de ajutorul unei măicuțe.

„Nu sunt geloasă, am avut așa momente în care toată lumea din casă era concentrată pe Maria. Am o doamnă care mă ajută și cu curățenia, și cu casa. Am o relație specială cu o măicuță, de la Pasărea, care mă ajută de fiecare dată când poate. Este mai ceva decât o bunică. (…) Și în perioada sarcinii a avut grijă de mine”, a dezvăluit tânăra mamă.

În cadrul aceleiași apariții, Diana Enache a vorbit și despre relația sa cu Iuliana Marciuc.

