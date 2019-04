Ioana Anuței: Pasiunea mea este frumosul

A fost aleasă la început acestui an câștigătoarea concursului Skincare Masters Sephora, ceea ce o recomandă drept cea mai potrivită persoană petru a ne învăța să ne îngrijim tenul. Nu am ratat ocazia de a-i cere câteva sfaturi!

1. Ai fost aleasă skincare master by Sephora & Estee Lauder in 2019. Care este secretul din spatele acestui succes?

Sunt de părere că secretele din spatele oricărui succes sunt pasiunea și dedicarea. Pasiunea mea este frumosul. Cu toată complexitatea și unicitatea cu care vine acest termen. De când eram mică îmi pictam păpușile pe față și mă fascina tot ce era legat de accesorii, detalii și culoare. Pot spune că lucrurile au venit de la sine mai departe pentru că în sinea mea am știut mereu ce vreau să fac. Nu știam că o să fiu makeup artist și skincare expert.. dar știam că vreau să creez frumos. Mai târziu, învățând să machiez, am descoperit diferența pe care o face o îngrijire corectă a tenului. Câștigarea concursului Skincare Master by Estee Lauder de anul acesta a fost unul din rezultatele obținute în urma dedicării mele pentru frumusețe.

2. Care este produsul tău preferat al acestui brand și de ce?

Produsul meu preferat este serumul pentru hidratare și reparare Advance Night Repair. Îmbunătățește aspectul tenului, îl uniformizează și îl hidratează intens datorită concentrației mare de acid hialuronic. În plus, se poate combina cu fondul de ten pentru a îi fluidiza textura, astfel oferind un aspect proaspăt machiajului.

3. Cum luptam cu ridurile?

Cu ridurile luptam cu răbdare. Și cu gânduri pozitive. Cum spuneam și mai sus o rutină corectă de îngrijire face diferență. Seara reparăm, ziua protejăm. Pe timpul nopții organismul trece printr-un proces binemeritat de regenerare. Atunci este momentul când vom aplica formule de reparare, regenerare, nutriție. Produsele pe care le aplicăm seara, în ordinea folosirii lor, sunt următoarele: demachiant , cleanser , loțiune tonică, serum de ochi, cremă de ochi, serum de față, cremă de față pentru noapte. În timpul zilei ne concentrăm pe îngrijirea și protejarea pielii de factorii externi, folosind următoarele produse : cleanser, loțiune tonică, serum pentru ochi, cremă de ochi (de preferat cu SPF) , serum pentru față, cremă de zi pentru față (cu SPF ). O rutină cât mai complexă duce la rezultate mai rapide și de durată. De preferat este să avem din timp un ritual corect de îngrijire, cu produse și texturi potrivite nevoilor noastre, pentru că este mult mai simplu să previi decât să repari. Îngrijirea tenului de la o vârstă tânără este o investiție pe termen lung.

4. Dar cu acneea?

La capitolul acnee, discuția e puțin mai lungă. În primul rând, ca să tratezi corespunzător acneea, trebuie să știi ce tip de acnee te afectează. Acneea apare din motive diferite: predispoziție genetică, stres, fluctuații hormonale, o rutină necorespunzătoare, alimentație. Printre cele mai recomandate ingrediente în tratarea acneei se numără : antibioticele, retinozii, acidul salicilic și peroxidul de benzoil. Specialistul dermatolog este cel care recomandă tratamentul și monitorizează corect efectul acestuia.

5. Care este rutina corectă de demachiere?

Rutina corectă de demachiere începe cu demachiantul, care se va alege în funcție de machiajul pe care îl purtam. Dacă machiajul este elaborat și conține texturi waterproof, vom alege un demachiant ce conține ulei. Estee Lauder are un demachiant cu textura de balsam, ce se topește instant la contactul cu pielea, dizolvând machiajul și rezidurile poluării. La contactul cu apa, textura se transformă în lapte și se curăță foarte ușor cu apă. Următorul pas este cleanserul. Acesta detoxifică și curată în profunzime porii. Următorul pas este loțiunea tonică. Această echilibrează PH-ul, minimizează porii și uniformizează aspectul tenului, pregătindu-l pentru formulele ce urmează să fie aplicate pe ten.De două-trei ori pe săptămână este recomandată o exfoliere cu produse tip scrub sau cu acizi în funcție de tipul de ten - AHA (acizi alpha hidroxizi ; acizi solubili în apă) pentru un ten lipsit de strălucire, BHA (acizi beta hidroxizi ; acizi solubili în ulei ) pentru un ten cu exces de sebum.

6. Produsul de care nu te poti lipsi sub nicio forma este… De ce?

As vrea sa nu fiu vreodata nevoita sa aleg doar unul.. dar daca trebuie sa aleg un singur produs cred ca acela ar fi crema hidratanta. Ea asigura confortul, protejeaza si hraneste.

7. Cam în cât timp din momentul în care începi o rutină în skincare poți observa rezultate?

Rezultate observi din prima zi. Observi tenul mai uniform, îl simți mai confortabil și plin. Pentru rezultate semnificative timpul în general este de două săptămâni. Două săptămâni în situația în care urmam rutina corectă și completă de îngrijire. Dacă ne echilibrăm și stilul de viață și alimentația rezultatele vor apărea cu siguranță.

8. Și cum știi dacă funcționează sau ba?

Observând rezultatele. Recomand pozele before and after pentru a observa procesul.

9. Cele mai frecvente greșeli în skincare?

Cea mai comuna greșeala pe care am întâlnit-o până acum este demachierea necorespunzătoare.. sau deloc. Încă întâlnesc persoane care dorm cu machiajul peste noapte sau îl îndepărtează superficial doar cu apă micelară sau șervetele umede. De aici pleacă în general toate problemele tenului ( riduri premature, acnee, pori dilatați ).

10. Care este cel mai prețios sfat de skincare pe care ni-l poți oferi?

Cel mai prețios sfat este să ne educăm, să ne acordăm timp și să investim în tenul nostru. Deoarece îl purtăm zilnic .