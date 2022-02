Mierea de Accacia și ceara de albine, cele două ingrediente minune care îți pot salva părul

Dacă ai părul fragil, despicat și deteriorat, am găsit tratamentul perfect pentru tine

Am admirat întotdeauna femeile cu părul drept, lung și mătăsos, care cade pe spate ca o cortină de mătase. În lumina soarelui pare nuanțat natural, cu firul puternic și sănătos, ca de reclamă. Al meu a fost în permanență la capătul opus. Uscat, fragil și casant, indiferent de ce anume aș fi încercat. Părul meu are o textură complicată. Imaginați-vă, dacă vreți, o vată de zahăr castanie, umflată, pufoasă, un pic creață, nu prea creață, dar totuși creață.

L-am îndreptat cu placa ani de zile, până când am rămas cu o coadă cât degetul gros. Am încercat apoi să bag ondulatorul în el, în încercarea de a defini într-un fel semibuclele naturale. A scăpat nevopsit până acum, dar temperatura înaltă care l-a perpelit ani de zile și-a spus cuvântul. Când a început să capete aspect de măturică, am intrat în panică și am încercat toate trucurile, tips and trick-urile din lume. Uleiurile nu funcționeză pentru mine pentru că se îngrasă părul imediat, se lipește de scalp și arată pur și simplu neîngrijit. Măștile făcute în casă lasă în urmă prăpăd și sincer, nu e nicio plăcere să ți se usuce gălbenușul în păr sau să nu poți scoate mirosul din păr orice ai face. Am încercat inclusiv tratamentele la salon, dar efectele lor sunt destul de scurte, iar despre experiența cu tratamentul cu keratină nici nu vreau să vă mai povestesc. Cert e că mi se părea că pierd bătălia și dacă mă luam după perie, părul meu a renunțat și el și începe să părăsească incinta fir cu fir.

Până într-o zi când am descoperit gama Garnier Botanic Therapy Honey Treasures cu miere de Accacia și ceară de albine. După atâtea experimente, am fost un pic reticentă, dar cu ajutorul acestor produse mi-am conceput în cele din urmă o rutină de îngrijire care hrănește părul, îl repară și îi întreține sănătatea fără să îl încarce și fără să se electrizeze.

Acum să vă spun și motivul pentru care aceste ingrediente funcționează atât de bine: mierea de Accacia este foarte nutritivă, iar ceara de albine acționează ca un ciment delicat, reparator pentru păr în mod natural.

Această combinație oferă părului îngrijirea perfectă pentru că îl hrănește, protejează părul de agresiuni termice sau colorante și susține procesul de reparare. Prin urmare, după folosire, podoaba capilară își păstrează volumul și capătă un aspect mătăsos, bogat și suplu.

Iată care este rutina de îngrijire, pas cu pas.

Curățarea cu șampon delicat

Primul pas către un păr sănătos este curățarea adecvată. Acest lucru înseamnă că șamponul trebuie să fie suficient de puternic încât să îndepărteze murdăria, dar delicat în același timp, ca să nu usuce scalpul și să nu apară coji inestetice. În gama Garnier Botanic Therapy Honey Treasures găsești atât șamponul clasic, lichid, cât și șamponul solid, în ambalaj fără plastic, echivalentul a două sticle de șampon. După clătire, vei observa că părul are acea senzație plăcută de curat și capătă deja un aspect mătăsos.

Balsamul

Atunci când ai părul de lungime medie cu o tendință naturală către cârlionțare, balsamul trebuie să facă parte neapărat din rutina ta de îngrijire. Aplică-l pe părul umed și distribuie-l uniform, insistând ușor la vârfuri. Combinația de miere de Accacia și ceara de albine acționează rapid și în profunzime, hrănind și reparând. Mai mult de atât, după folosire, părul se descuscă foarte ușor și vei găsi din ce în ce mai puține fire rupte pe perie.

Masca de păr

Dacă balsamul ar trebui folosit după fiecare spălare, masca reparatoare Garnier Botanic Therapy Honey Treasures poate fi folosită o dată pe săptămână. Las-o să acționeze timp de câteva minute și vei observa o îmbunătățire vizibilă a vârfurilor după numai câteva utilizări.

Tratamentul leave-in

Dintre toate produsele din gamă, tratamentul leave-in este preferatul meu. Acesta este ultimul pas din rutina de îngrijre și îl aplic pe părul umed, după ce l-am uscat ușor cu prosopul. Mierea de Accacia și ceara de albine funcționează, cum ziceam și mai sus, ca un ciment natural reparator. Acest lucru înseamnă că dincolo de hrănire și emoliere, această combinație repară microfisurile din firul de păr, repară vârfurile despicate și previne ruperea firelor cu până la 98%. Mai mult de atât, tratamentul leave-in oferă protecție termică în fața temperaturilor de până la 230 de grade.

Alături de toate aceste beneficii pentru păr și scalp, ingredientele din gama Garnier Botanic Therapy Honey Treasures provin din surse sigure, controlate și etice, iar ambalajele sunt făcute din materiale reciclate și reciclabile.

Foto prima pagina YuriyZhuravov/ Shutterstock