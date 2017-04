Ieri ma apucasem sa va scriu despre uleiul din nuca de cocos cand am observat ca in bula mea se tot comenta un articol despre Dr. Andrew Wakefield.

Am trait multa vreme cu impresia ca toata lumea de pe planeta stie ca studiul care leaga autismul de vaccinare este o inventie nerusinata a unui medic lipsit de etica.

Am fost naiva, recunosc, motiv pentru care am decis sa las nuca de cocos pe data viitoare si sa dedic textul de astazi acestui subiect.

Ma feresc sa dau sfaturi, desi pozitia mea este clar in curtea provaccinarii. Nu suport cand oamenii imi spun cum sa-mi cresc copilul si, in consecinta, nici eu nu imi permit sa le spun altora. Insa ma documentez zdravan, cer pareri si trag concluzii. Sper ca textul meu sa faca parte din procesul tau de documentare.

Povestea cu legatura dintre vaccin si autism – big pharma inteleasa pe dos

In 1998 dr. Andrew Wakefield, gastroenterolog, a publicat un studiu in care lega vaccinul ROR de o forma de autism cu afectare intestinala. Studiul a intrigat colegii de breasla pentru ca nimeni altcineva nu reusea sa vada legatura indicata de cercetator.

Ipoteza a atras si atentia jurnalistului de investigatie Brian Deer de la celebra publicatie Sunday Times. Momentul in care acesta a inceput ancheta a coincis cu momentul in care coautorii studiului si-au retras sustinerea. Stiau oamenii ce stiau, iar Brian Deer a aflat si el: Dr Andrew Wakefield avea interese financiare in a dovedi vinovatia vaccinului ROR (legislatia nu este punctul meu forte, dar long story short, dr. Wakefield a primit peste £400,000 pentru minciunica sa). Mai mult, in 2004, Channel 4 a adus dovezi care aratau ca inainte de publicarea studiului buclucas, dr. Wakefield depusese un patent pentru un vaccin concurent cu ROR. Daca planul sau ar fi functionat, dr. Wakefield ar fi ajuns putred de bogat. Tot jurnalistii de la Channel 4 au sustinut ca dr. Wakefield a recrutat anume parinti care doreau sa dea in judecata producatorul vaccinului ROR pentru a le propune sa isi inscrie copiii ca parte din studiu.

Povestea de groaza nu se opreste aici:– colonoscopii si punctii medulare care au necesitat uneori cate trei persoane care sa tina copilul cat timp se efectua procedura. Ca mama, citind aceste informatii, simt atat de multa furie si revolta incat imi vine sa-l caut pe dr. Wakefield si sa-i fac colonoscopii si punctii medulare pana obosesc.

Tot ieri, in vreme ce in bula mea aceasta informatie se viraliza, am aflat ca in Timisoara a mai murit un bebelus din cauza rujeolei.

Surse:

http://www.upworthy.com/16-years-ago-a-doctor-published-a-study-it-was-completely-made-up-and-it-made-us-all-sicker?g=4

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield

http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/01/06/autism.vaccines/index.html

http://www.mediafax.ro/social/un-bebelus-de-cateva-luni-internat-la-timisoara-cu-rujeola-a-murit-este-cel-de-al-22-lea-caz-de-deces-inregistrat-in-romania-16238736

Foto featured by ashadhodhomei