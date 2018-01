foto: Tithi Luadthong, Shutterstock

Cea mai importanta dintre ele e una la care tinem cu totii. Sa nu ne gaseasca Anul cel Nou cu prea multi bani in buzunar. Asta e motivul pentru care de Revelion orice am face, trebuie sa coste dublu. Desi e tot o seara ca toate celalalte. Sunt zile in care se schimba luna, trecandu-se de la luna decembrie la luna ianuarie, cum se trece si din ianuarie in februarie. Dar facem noi mult caz din asta. Si tinem la traditii. Nu e bine sa treci in noul an cu prea multi bani din cel vechi. Si atunci toti se mobilizeaza sa nu patesti asa ceva. Si totul costa mai mult decat normal.

Nu stiu daca stiti, dar asa se spune, ca e bine, daca esti reporter, la inceputul anului sa faci macar un reportaj sau doua despre romanii care, orice pare ca fac, tu sa tragi concluzia ca fac ca sa dea jos kilogramele accumulate in plus de sarbatori. Ca aduce noroc. E bine sa-ti intre in casa cu o stire despre romanii care dau kilogramele jos. Asa spune traditia, aduce noroc.

O alta traditie e sa urezi sanatate, dar nu oricum asa, ca toata lumea. S-o pui intr-o idee ca si cum ai spune ceva ce-ti e la-ndemana doar tie. S-o spui ca si cum ai zice ceva ce va surprinde discret pe toata lumea. De aceea trebuie sa pregatesti urarea un pic: “de noul an, eu am o vorba”. Ca si cum ai avea drepturi de autor pe ce urmeaza sa spui: “sa aveti sanatate, ca asta e cel mai important”. Dupa care, asa e traditie, trebuie sa dai o tenta pozitiva: “Daca suntem sanatosi, restul vin de la sine”. Asta desi e plin de oameni sanatosi carora nu le iese nimic. Statistic probabil, cei mai multi oameni aflati intr-un esec sunt perfect sanatosi.

Traditii cu care incepem anul, coada de pe Valea Prahovei si capacitatea de a ne mira de fiecare data. Parca am fi intruna la prima intalnire. E ceva ce si psihologul recomanda. Capacitatea asta de a ne mira mereu de aceleasi lucruri e ce ne tine in viata. Ca mirarea iti da pe undeva impresia ca sunt chestii rezolvabile. Ei nu stiu cate eforturi s-au facut sa nu se construiasca un drum civilizat, tocmai ca oamenii sa mai petreaca un pic unii cu altii impreuna, asa sa mai povesteasca un pic despre sarbatori.