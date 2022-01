Concurenții de la SURVIVOR au plecat spre Republica Dominicană și le-au transmis fanilor ultimele mesaje înainte de competiție

Provocarea Survivor este mai aproape ca niciodată pentru cele două echipe din acest sezon. Faimoșii și Războinicii au plecat spre Republica Dominicană cu emoții, dar hotărâți să se întoarcă acasă cu premiu cel mare.

Concurenții din acest sezon Survivor au pășit cu dreptul spre aeroport, acolo unde s-au îmbarcat către Turcia, urmând să ia un al doilea avion către Punta Cana. Cum era de așteptat, cei 12 Faimoși și-au luat rămas bun de la prietenii virtuali, nu înainte de a-i ruga să îi susțină pe tot parcursul competiției.

Primul episod din Survivor va avea loc pe 16 ianuarie, iar fanii abia așteaptă să îi vadă pe cei 24 de concurenți luând parte la provocarea vieții lor.

Vedetele au avut câteva cuvinte de spus pe social media, înainte să nu mai poată avea acces la telefon, așa cum prevede regulamentul concursului.

Andreea Tonciu și-a petrecut ultima zi în România alături de familia sa și a postat pe contul ei de Instagram un mesaj emoționant, drept dovadă că cel mai dor îi va fi de fiica și soțul ei, oamenii care o vor aștepta înapoi acasă cu brațele deschise.

În schimb, Roxana Ciuhulescu a vrut să vorbească cu fanii ei de pe aeroport, acolo unde le-a dezvăluit internauților că plecarea de acasă a fost unul dintre cele mai grele momente din viața ei.

"A venit ziua zero. Ne îmbarcăm spre Istanbul. Sunt alături de câțiva dintre colegii mei, Robert și Cătălin. Am emoții foarte mari. Plecarea de acasă a fost grea. S-a lăsat cu lacrimi. Nu am luat copii la aeroport pentru că știam că îmi va fi foarte greu. E prima mea experiență de acest gen. Sper să nu vă dezamăgesc.”, a mărturisit vedeta pe Instagram.

La rândul ei, Laura Giurcanu a postat câteva imagini pe InstaStory din aeroport, dar și încurajarea pe care prietena ei, Alina Ceușan i-a transmis-o prin intermediul rețelelor sociale.

Sursă foto: Instagram