Indiferent de vreme, iesim la plimbare cu copiii!

In Scandinavia se spune ca nu exista vreme rea, ci doar haine nepotrivite. Prin urmare, indiferent de vreme, iesim la plimbare! De cate ori ati renuntat sa iesiti la plimbare cu copiii vostri din cauza vremii mohorate si pentru ca nu aveati echipamentul potrivit?! Sau, de cate ori v-ati intors rapid acasa pentru ca cel mic se udase sau tremura de frig?! Daca vreti ca sezonul rece sa nu mai fie o provocare pentru familia voastra, trebuie sa va dotati cu cele mai performante hainele de exterior pentru micutii vostri.

Echipamentele fabricate de brand-ul danez Wheat, sunt cea mai buna optiune pentru a-l proteja pe cel mic de frig, vant si umezeala si, totodata, a-i permita sa faca miscare in aer liber. Astfel copiii pot petrece o intreaga zi in aer liber, inclusiv pe cea mai mohorata vreme, fara sa se ude sau sa le fie rece.

Wheat este o companie daneza de vestimentatie pentru copii, creata in 2002, care a devenit rapid unul dintre cele mai populare brand-uri de haine pentru copii din Scandinavia si iar combinezoanele de iarna sunt comercializate in Romania, exclusiv pe site-ul: www.adinish.com

Brand-ul a dezvoltat o gama larga de produse special concepute pentru a permite copiilor sa petreaca cat mai mult timp afara, indiferent de cat de rea este vremea. Design-ul hainelor acestui brand danez se caracterizeaza prin linii clasice, combinatii de culori deschise si modele originale. Atunci cand creeaza imbracamintea, fondatorii marcii au in vedere nevoia de miscare a celor mici si tin cont ca aceasta trebuie sa fie confortabila, rezistenta dar sa aiba si un design expresiv.

Gecile termo, gecile si combinezoanele de iarna de la Wheat sunt fabricate din materiale respirabile, care permit circularea aerului. Astfel, copilul nu va transpira, iar temperatura corpului va fi una optima. Confortul termic este asigurat de umplutura fabricata din material usor, combinata, dupa caz, cu captuseala din fleece.

Cusaturile ascunse sunt un detaliu foarte important, care face ca piesele vestimentare de exterior ale acestui brand sa fie printre preferatele nordicilor. Astfel de cusaturi impiedica patrunderea vantului si a apei, motiv pentru care aceste haine sunt atat de potrivite pe timp de vreme rece si umeda.

Majoritatea gecilor si costumelor de iarna au un grad de impermeabilitate de 10.000 mm, dublu fata de limita minima, stabilita la nivel international, la care un echipament poate fi etichetat ca impermeabil. Astfel, din punct de vedere al rezistentei la apa, aceste haine sunt aproape la fel de eficiente precum echipamentele tehnice impermeabile.

Pentru a obtine un grad atat de inalt de impermeabilizare, majoritatea imbracamintii de exterior de la Wheat este tratata cu tehnologiea revolutionara BIONIC-FINISH ECO. Este un tratament natural, folosit pentru a conferi materialului rezistenta la apa, fara substante chimice, precum fluorina. Materialul, tratat cu aceasta tehnologie insiprata din natura, nu absoarbe apa, comportandu-se precum penajul pasarilor.

In plus, imbracamintea tratata cu BIONIC-FINISH ECO asigura un grad ridicat de confort termic pe timp de vreme rea, nu se murdareste usor, se curata si se usuca rapid, iar culorile si tesatura sunt protejate. Acest rezultat este obtinut intr-un mod ecologic, fara poluarea mediului inconjurator, ceea ce permite ocrotirea planetei si asigurarea unui viitor mai bun pentru copiii nostri.

In alta ordine de idei, pentru ca echipamentul de exterior sa dea rezultatele cele mai bune, este important ca hainele de corp sa fie si ele respirabile. Cea mai buna solutie este sa imbracati copilul cu mai multe straturi de haine. Evitati bumbacul si preferati hainele tehnice, care impiedica transpiratia si, in acelasi timp, tin caldura aproape de corp.

Si, nu in ultimul rand, nu lasati vremea rece sa va strice planurile de week-end sau de vacanta! Momentele petrecute in familie, in natura, cand interactionati in mod activ cu copiii vostri, sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea lor cognitiva si emotionala.

