Nu o data ai auzit spunandu-se ca nu este foarte sanatos sa bei apa in timp ce mananci. Sa fie oare asa, sau nu? Iata ce spun nutritionistii.

Cand bem apa?

Ca e bine si chiar indicat sa bem apa e clar. Parerile sunt, insa, impartite cand vine vorba despre momentul in care ar fi cel mai bine sa o bem: inainte, in timpul sau dupa masa?

Unii nutritionisti spun ca indicat este sa bei apa cu cel putin 30 de minute inainte de masa sau la cel putin 30 de minute dupa ce ai mancat. Ei argumenteaza cu faptul ca apa bauta in timpul mesei “dilueaza” acizii si enzimele din aparatul digestiv, incetinind astfel procesul.

Fara o digestie corespunzatoare, se acumuleaza in organism toxine. Acelasi lucru se intampla si daca bei alcool, bauturi carbogazoase si sucuri. Ele inhiba productia de saliva si astfel mancarea nu ajunge in stomac la parametri optimi. Acest lucru s-ar traduce prin stari fizice de rau: balonare, crampe etc.

Citeste continuarea pe Realitatea.net