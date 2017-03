Daca inca nu il iubesti pe Keanu Reeves, dupa ce vei citi acest articol te vei indragosti iremediabil de el. Un om cu un suflet minunat, care a trecut prin foc si prin iad, s-a ridicat de fiecare data cand a fost pus la pamant. Sfaturile si lectiile lui de viata ajuta milioane de oameni din lumea intreaga.

Si daca nu ma crezi, iti recomand sa citesti randurile de mai jos. Cu siguranta vor face o schimbare uriasa in modul in care vezi lumea.

1. Fii cine esti si spune ceea ce simti pentru ca aceia care se supara nu conteaza, iar cei care conteaza nu se supara NICIODATA!

2. Eu nu pot face parte dintr-o lume in care barbatii isi imbraca sotiile ca pe niste femei usuratice, ajutandu-le sa puna in evidenta lucrurile care ar trebui pretuite. O lume in care nu mai exista conceptul de onoare si demnitate si ai incredere in oameni doar atunci cand spun “Promit!”….

3. Nu astepta sa repari relatii sau sa iti faci noi prieteni. Nu iti amana viata pentru munca. Fa pasi de urias sau pasi de bebelusi... depinde de tine, dar fa ceva, orice!

4. Nu renunta. Munca ce ai depus-o din greu isi va arata roadele, tine-te de ceea ce faci indiferent cat de greu ar fi.

5. Intotdeauna voi fi indragostit de sentimentul pe care il ai cand iubesti.

6. Cand te trezesti dimineata, adu multumiri luminii, vietii tale, puterii tale. Ofera multumiri pentru mancarea ta si pentru placerea de a trai. Daca nu gasesti niciun motiv pentru a oferi multumiri, greseala e in tine.

7. Trebuie sa fii fericit ca sa simti ca traiesti cu adevarat.

8. Cand te trezesti dimineata gandeste-te cat de norocos esti! Esti in viata, respiri, gandesti, te bucuri. Fa ca acea zi sa conteze, cu o risipi in zadar!

9. Viata e ca nisipul miscator. Cu cat te zbati mai mult, cu atat te scufunzi mai repede.

10. Timpul este singura resursa a vietii care atunci cand este consumata, ti-ai fi dorit sa il fi petrecut la maxim.

11. Oamenii au uitat sa fie sensibili, ei nu mai stiu ce inseamna iubirea adevarata. Cauta doar cea mai simpla optiune pentru ei. Timpul nici nu mai conteaza.

12. Cand crezi in scopul tau poti depasi obstacole, dezamagiri si poti indura greutati.

13. Aleg calea mea! Imi pare rau ca nu am gasit aceeasi intelegere in oamenii pe care i-am iubit cel mai mult.

14. Durerea isi schimba forma, dar nu se termina niciodata.

15. Nici unul dintre noi nu pleaca de aici in viata, asa ca va rog sa traiti. Mancati ce va place. Umblati prin soare. Sariti in valurile marii. Spuneti adevarul din inima voastra. Iubiti. Iertati. Bucurati-va de viata. Nu este timp pentru nimic altceva.

foto interior si prima pagina: Delpixel , Shutterstock