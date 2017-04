Multi considera ca meditatia este doar pentru activitati religioase sau spirituale. Nici vorba! Meditatia are unele beneficii interesante si puternice pentru sanatatea ta, inclusiv pentru stimularea starii de spirit.

Potrivit theheartysoul, meditatia este o practica in care se concentreaza atentia spre interior pentru a induce un sentiment de calm si este cunoscuta ca un mod simplu de a ajuta la reducerea stresului. Un studiu publicat de JAMA Internat Medicine in ianurie 2014 demonstreaza ca meditatia este o metoda eficienta pentru a reduce anxietatea, durerea si depresia. De fapt, meditatia este la fel de eficace precun un medicament antidepresiv.

Contrar unor convingeri, meditatia nu are nimic de a face cu religia sau spiritualitatea - este doar o forma de antrenare a creierului.

Alti cercetatori au descoperit ca meditatia este un instrument eficient in reducerea anxietatii, inclusiv in tulburarile de anxietate sociala.

Asadar, cum meditam?

Meditatia este practicata in mod obisnuit in timp ce stai intr-o pozitie confortabila, fie pe un scaun, cu ambele picioare pe sol, fie asezat pe podea, cu picioarele incrucisate. De obicei, meditatia se face cu ochii inchisi si cu mainile odihnindu-se pe partea de sus a picioarelor. Cu toate acestea, sunt oameni care considera ca este mult mai usor sa se miste in timp ce mediteaza.

Meditatia poate fi practicata si in timp ce mergi pe jos, ce alergi sau esti intr-un mijloc de transport in comun.

Meditatia te incurajeaza sa observi gandurile ratacite care iti deriva prin minte. Intentia nu este impiedici sa mai ai aceste ganduri sau chiar sa le judeci, ci pur si simplu sa fii constient de fiecare gand pe care il ai.