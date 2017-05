Exista mai multe studii care sustin ca 1 litru de ceai de chimen consumat in fiecare zi, o perioada de 4 saptamani, poate scadea nivelul de colesterol rau.

Infuzia de chimen este indicata si pentru spalaturi oculare, iar cataplasmele de frunze de chimen sunt eficiente in cazul unor umflaturi ale pielii. Primii care l-au asimilat ca medicament au fost egiptenii.

Cercetatorii si oamenii de stiinta au descoperit, in urma unui studiu, ca ceaiul de chimen are proprietatea uimitoare de a intensifica capacitatea organismului de a arde grasimile din corp cu pana la 25%, fapt pentru care este indicat in curele de slabire.

