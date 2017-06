Nu de putine ori femeile frantuzoaice sunt intrebate cum de reusesc sa-si pastreze silueta cand bucataria franceza pune accent pe croissante, macarons, baghete, patiserie cu unt, ratatouille, vin rosu si alte preparate bogate in calorii. Secretul cel mare? Francezii nu consuma mancare made in France! Doar la ocazii speciale sau in weekenduri.

Secretul pentru o dieta sanatoasa zilnica este, spun frantuzoiacele, sa pregatesti singura felurile de mancare acelea nu tocmai sanatoase.

Dieta sanatoasa zilnica a unei frantuzoaice presupune mese light si echilibrate

Francezii nu mananca lucruri sarate dimineata. De cele mai multe ori, dieta sanatoasa zilnica incepe cu un mic-dejun dulce, de tip desert. O frantuzoiaca isi incepe ziua cu apa calduta cu zeama de lamaie. Si apoi serveste un porridge cu lapte integral, scortisoara, nuci proaspete, fructe de sezon.

foto interior si prima pagina: futuristman, Shutterstock