Viata mea planificata ca la carte, perfect aliniata cu instructiunile pas cu pas era acum mai dezordonata ca niciodata. N-am vrut niciodata sa primesc ajutorul cuiva pentru ca am crezut ca stiu totul. Am vrut sa imi dau seama de lucrurile mele chiar daca asta insemna sa esuez. Ei bine, venise timpul pentru esecul meu. Venise timpul sa accept ca sunt la pamant.

Ma simteam fara scop. Nu stiam ca adevaratul meu scop era de fapt sa fiu eu insami. Vedeam cum altii reuseau, iar eu simteam invidie in loc de fericire. Ma bazam pe increderea celor din jurul meu si nu mai stiam deloc cum sa ma apreciez pentru tot ce reusisem pana acum. Se umpluse paharul. Nu mai stiam cine sunt, incotro trebuie sa merg, cum sa accept ce se intampla.

Insa intr-o dimineata am simtit ca ceva s-a schimbat in viata mea. Nu stiam sa explic ce. Am stat si am analizat fiecare situatie. Mi-am dat seama ca era momentul sa imi recunosc greselile. Sa admit ca nu pot face totul de una singura. Sa iubesc mai mult oamenii care ma iubeau inapoi. Sa renunt la egoism si sa cer ajutor. Sa imi dau seama ca succesul nu inseamna nimic daca nu ai cu cine sa il impartasesti.

Era timpul sa cos relatiile pe care le rupsesem. Cusatura cu cusatura. Scuze dupa scuze. Era timpul sa accept necunoscutul. Pentru ca niciodata nu vei intelege totul. Viata este intortocheata. Era timpul sa ma las dusa de val.

Mi-am transformat tristetea in motivatie. Sa incerc sa fac ceva cu ce mi-a oferit destinul. Intotdeauna imi priveam viata la ce ar fi putut fi in loc de ce era de fapt. Intotdeauna m-am gandit cum as putea fi cu adevarat fericita daca totul s-ar fi intamplat intr-un anumit fel. Stiu ca nu am tot ce imi doresc. Si este in regula. A accepta viata asa cum este este primul pas catre fericire.

O parte din viata se pierde. Incearca diferite cai pana cand gasesti calea potrivita. Gaseste-ti perspectiva si scopul. Vei afla lucruri noi despre tine, putin cate putin. Experientele tale iti modeleaza identitatea si te pregatesc pentru provocari si mai mari. Provocarile pe care le vei accepta cu bratele deschise pentru ca esecurile te-au facut mai puternica. E bine sa simti ca nu detii controlul asupra vietii tale. Nimeni nu il detine. Si daca spune ca il detine, este un mincinos.