In timp ce ma gandeam la subiecte pentru articolele de saptamana aceasta si mi-am amintit de un film cu Jim Carrey intitulat "Yes Man". Viata personajului principal, un barbat inchis in el si prizoier al zonei sale de confort, se schimba radical atunci cand incepe sa raspunda cu "da" la fiecare rugaminte pe care o primeste. Trecand peste situatiile amuzante si, uneori, stanjenitoarw, eroul incepe sa isi iubeasca viata si o gaseste pe femeia visurilor sale.

foto interior si prima pagina: Zolotarevs, Shutterstock

Filmul este o metafora care arata felul in care se transforma existenta noastra atunci cand alegem sa spunem "da" vietii cu tot ceea ce are sa ne ofere. La fel se intampla si atunci cand ne rescriem propria poveste dintr-o perspectiva noua.

Pentru a te convinge, iti propun sa faci un exercitiu. Ia o coala de hartie si un pix si scrie acele lucruri sau actiuni pe care le doresti in viata ta dar care ti se par de neatins din varii motive enuntate de minte: nu merit, e prea tarziu, nu sunt pregatita, sunt altii mai buni ca mine, costa prea mult. Iar lista poate continua.

Dupa ce ai terminat, rescrie fiecare propozitie incepand cu da, eu pot.

Cateva exmple ar putea fi:

Da, eu pot sa fiu fericita.

Da, eu pot sa invat sa cant la chitara.

Da, eu pot avea succes in cariera.

Da, eu pot aveao relatie de cuplu implinita.

Citeste apoi lista cu voce tare, de preferat in fata oglinzii, privindu-te in ochi. Chiar daca la inceput iti va parea greu sa crezi ca toate aceste lucruri minunate ti se pot intampla, vei constata ca starea ta de spirit este deja diferita. Te vei simti mai increzatoare, vei avea mai multa energie si parca si postura ta corporala va fi schimbata. Nu este exclus sa iti vina si primele idei referitoare la cum poti transforma o simpla afirmatie scrisa pe o bucata de hartie intr-o realitate palpabila.

Pentru a ajunge aici este nevoie de mai mult decat atat. Repetitia suficient de des a afirmatiilor poate duce la crearea unor noi cai neuronale. Rostirea cu voce tare ii da creierului o comanda pe care se va stradui sa o execute. Odata cu trecerea timpului, iti vei da seama ce ajustari este nevoie sa faci si ce pasi trebuie sa urmezi pentru a-ti implini visul.

Odata ce iti rescrii povestea, viata devine mai simpla si mai placuta. Poate ca momentele de teama sau de indoiala nu vor disparea in intregime insa vor deveni din ce in ce mai rare. Iar tie iti va usor sa le depasesti amintindu-ti ca da, tu poti.