Pentru a elimina orice urma de pesticide, fructele trebuie sa fie spalate sau curatate de coaja. Ele trebuie consumate rapid, doarece vitaminele lor se pierd, la contactul cu aerul si cu lumina. Persoanele cu un stomac mai sensibil pot sa le consume coapte sau in compot.

foto interior si prima pagina: ch_ch Shutterstock

Sucurile de fructe sunt mai putin bogate in fibre si mai putin satioase decat fructele intregi, insa raman totusi foarte bune pentru sanatate. In ceea ce priveste sucurile de fructe disponibile in comert, acestea nu trebuie sa aiba adaosuri de zahar, deoarece fructele contin deja in pulpa lor cantitati mari de fructoza.

Lamaile - Se consuma crude, altfel isi pierd continutul vitaminic. Concentratia mare de vitamina C si proprietatile lor antiseptice fac lamaia un fruct energizant, foarte bun in perioada iernii, pentru a face fata infectiilor.

Citeste continuarea pe Realitatea.net