Este o sursa de antioxidanti si acid elagic. Prezenti in uleiul de nuca, antioxidantii au un rol important in eliminarea toxinelor si a diverselor substante nocive din organism, care sunt indirect sau direct asociate cu dezvoltarea mai multor tipuri de cancer iar acidul elagic impiedica multiplicarea si dezvoltarea celulelor canceroase. Uleiul de nuca este, de asemenea, o sursa bogata de cupru, mangan si melatonina, hormon responsabil cu reglementarea ceasului biologic al organismului.

foto interior si prima pagina: 5PH , Shutterstock

Dintre beneficiile uleiului de nuca, amintim: circulatia sangelui - uleiul de nuca este bogat in grasimi mononesaturate cum ar fi acizii grasi omega-9, care sustine elasticitatea arterelor si implicit ajuta la imbunatatirea fluxului de sange din organism, reducand sansele de rigidizare a arterelor; reduce riscul aparitiei bolilor cardiace - uleiul de nuca este benefic pentru sanatatea inimii in special datorita nivelului extrem de ridicat de acid alfa-linoleic care este un tip de acid gras omega-3; ameliorarea inflamatiei - uleiul de nuci este o sursa buni de grasimi polinesaturate, cum ar fi omega-3 si omega-6, care sunt extrem de utile pentru reducerea inflamatiei care apare in cazul unor boli, cum ar fi artrita.

