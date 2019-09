Vitamina D: Tot ce trebuie să știi despre vitamina care influenţează peste 200 de gene

Vitamina D influenţează peste 200 de gene, inclusiv cele asociate cu cancerul şi cu bolile sistemului imunitar.

Vitamina D este mai mult decat o vitamina. Aceasta actioneaza ca un hormon si, spre deosebire de restul micronutrientilor esentiali, sinteza endogena este cel mai mare furnizor de vitamina D in organism.

Ce este vitamina D

Vitamina D sub forma de precursor se produce la nivelul pielii sub actiunea razelor UVB.

In cantitati mici si insuficiente pentru a acoperi necesarul zilnic, vitamina D se gaseste si in o serie de alimente, printre care se numara pestele gras (somon, macrou, sardine, hering etc.), uleiul de cod, drojdia de bere sau in alimentele fortifiate cu vitamina D (cereale de mic dejun, lapte, bauturi pe baza de cereale sau oleaginoase), scrie traiestecugust.ro.

foto main: Elena Hramova, Shutterstock