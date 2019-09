Probleme de cuplu? 5 reguli de aur pentru a depasi un conflict major

Relatiile sunt si frumoase, si complicate. Adoram momentele intime in care impartasim sentimente, emotii si ne tinem in brate pana dimineata, dar avem si clipe cand ni se intuneca privirea doar ascultandu-l pe partener.

In cuplu, avem tendinta de a da curs primului implus si de a ne lasa cuprinsi de emotii explozive care ne duc inevitabil spre cearta. Si, din pacate, nu ne dam seama ca micile gesturi de acest fel ne erodeaza relatia si o slabesc, atunci cand scopul nostru ar trebui sa fie intarirea legaturii.

Exista, insa, intotdeauna o modalitate de a incheia un conflict, indiferent cat de dificila sau aprinsa este cearta. Acest lucru este valabil chiar si in cazul in care parerile persoanelor implicate sunt complet diferite, cand interesele acestora par sa nu se mai alinieze sub nicio forma, iar probabilitatea ca cineva sa faca un compromis este minima.

Expertii in relatii de cuplu au scris teorii in care sunt explicate cele mai importante reguli de aur pe care sa le aplici intr-o disputa majora.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: VGstockstudio, Shutterstock