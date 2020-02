Cum sa transformi obiceiurile sanatoase in a doua ta natura

In viata de zi cu zi, cele mai multe dintre noi facem unele lucruri pentru ca asa ne este mai usor.

Nu ne gandim intotdeauna cat de bine ne fac obiceiurile zilnice si rareori gandim pe termen lung. Din pacate, rutina in care suntem prinse ne impiedica sa observam cat de mult ne afecteaza ceea ce facem.

Ne trezim dimineata, preparam cafeaua, mancam ceva in graba si plecam spre birou. Ne facem foarte multe planuri, avem acel „to do” legat de a face mai mult sport si ne dorim sa petrecem timp de calitate cu familia si prietenii. Insa in cele din urma observam ca obiceiurile sanatoase, cele care ar trebui sa primeze, sunt inlocuite fara sa ne dam seama de activitati zilnice, pe care nu le luam in considerare.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Butsaya, Shutterstock