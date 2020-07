Exista ceva mai rau decat infidelitatea intr-o relatie?

Inselatul e ca un knock-out intr-o relatie. Nu se stie daca te mai ridici dupa el sau daca o sa-ti revii vreodata. Insa exista si alti pumni pe care-i poti incasa, chiar si unele lovituri sub centura care sunt mai distructive pana si decat inselatul.

Minciuna

Ce incepe marunt si inocent, ca o pietricica in pantof, devine ditamai calvarul si semnul care nu aduce vesti bune pentru viitorul relatiei.

Minciuna nu se intampla de la sine, nu e ceva de necontrolat sau nepravazut, ci devine o parte din tine. Daca dai de un om care face un obicei din a inflori sau ascunde lucruri mici, fii pe faza. Cum ai prins vreuna, cel mai bine ar fi sa-l intrebi direct despre motivele care l-au determinat sa aleaga o minciuna in loc de adevar.

Manifestarea afectiunii si ce intelege lumea prin asta sunt chestiuni extrem de personale, dar indiferent cum e in cazul tau, lipsa ei duce la dubii, neincredere in sine si in relatie. Cu timpul, creeaza monstri.

foto main: senee sriyota, Shutterstock