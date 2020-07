Dumnezeu ti-a dat o viata simpla. Tu esti cea care o complica

Dumnezeu ti-a dat viata cu un motiv: alege sa fii fericita, sa te bucuri de viata, sa gasesti fericirea adevarata, sa traiesti mai frumos ca niciodata.

Astazi este un nou inceput. Un nou capitol al vietii tale.

Pe masura ce crestem, viata noastra incepe sa se complice... si asta deoarece noi vrem sa o complicam. Ramanem prinsi in trecut, ne legam de amintiri dureroase, pastram in viata noastra oameni dificili, toxici, ne pierdem in detalii, stam prea mult in fata usilor care nu se vor deschide niciodata pentru ca nu sunt menite pentru noi, ne facem prea multe griji pentru viitor si uitam sa traim in prezent.

Pe masura ce ne continuam drumul vietii noastre extrem de aglomerate, agitate, stresante, uitam de importanta fiecarei zile.

Fiecare moment pe care il traim este o noua oportunitate pentru noi sa lucram pentru a deveni o versiune mai buna a noastra, sa crestem frumos, sa evoluam, sa invatam sa fim fericiti cu adevarat, sa luptam pentru visurile noastre si sa le transformam in realitate.

In fiecare zi avem sansa sa ne stabilim si sa realizam lucruri speciale.

Sunt 24 de ore in fiecare zi, ceea ce inseamna ca ai 24 de ore pentru a face pasi catre implinirea visurilor tale si a trai viata asa cum iti doresti.

Ne petrecem ani intregi din viata muncind de zor pentru a ne atinge obiectivele; cu toate acestea, uitam ca nu este important doar sa reusim, ci si sa ne bucuram clipa de clipa de calatoria pe care o parcurgem, de drumul pe care mergem.