Dragos Moldovan lanseaza piesa Patura de vise

Dragos Moldovan, castigatorul celui de-al noua-lea sezon “Vocea Romaniei”, lanseaza single-ul “Patura de vise", o melodie de care s-a ocupat cap-coada.

comunicat de presa: Cu acorduri rock, asa cum ne-a obisnuit si cum s-a prezentat la cunoscutul concurs TV, Dragos revine cu o melodie alternativa in care vorbeste despre durere si visare. Artistul canta despre momentele in care vrei sa uiti de problemele pe care le ai si te acoperi cu acea "patura de vise", care este alaturi de tine, neconditionat.



Inca de la inceputul anului, Dragos Moldovan si-a surprins fanii, dar si publicul, cu piese ca "Candva, Undeva" sau "Tacerea", pe care le-a lansat la scurt timp dupa terminarea emisiunii. La fel ca la primele doua si “Patura de vise” este compusa, scrisa si produsa in totalitate de artist.

Tanarul in varsta de 21 de ani s-a facut cunoscut publicului larg dupa ce a intors toate cele patru scaune la blind-urile concurslui “Vocea Romaniei”, cu piesa “Feeling Good”, dar el face parte din lumea muzicala inca de mic. Originar din Timisoara, acesta a studiat Liceul de Muzica, iar in acest moment este student la Facultatea de Muzica. In urma cu 10 ani, Dragos a devenit solist al trupei Pandora, care abordeaza stilul hard’n’heavy si alaturi de trupa, acesta a participat la numeroase festivaluri din tara, Pandora fiind un nume important pe scena rock din vestul tarii. Pe langa muzica, Dragos mai are o pasiune - dresajul cainilor.