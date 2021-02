Dragos Moldovan lanseaza piesa si videoclipul Am sa iti spun din nou

Dragos Moldovan lanseaza single-ul “Am sa iti spun din nou”, o melodie pe care a compus-o in intregime.

comunicat de presa: Cu acorduri rock, asa cum ne-a obisnuit si cum s-a prezentat la cunoscutul concurs TV, Dragos revine cu o melodie alternativa care atrage atentia si printr-o linie melancolica.

Inca de la inceputul anului trecut, Dragos Moldovan si-a surprins fanii cu piese ca “Candva, undeva” sau “Tacerea”, pe care le-a lansat la scurt timp dupa terminarea emisiunii. La fel ca la primele doua si cea de-a treia, “Patura de vise”, a fost compusa, scrisa si produsa in totalitate de artist. Este cazul si noului single, "Am sa iti spun din nou", piesa realizata cap-coada de catre artist.

Pentru noul single, Dragos Moldovan a filmat si un videoclip in care apare alaturi de trupa sa, intr-un decor care ne aminteste de concertele live, care ne lipsesc profund in aceasta perioada.

Dragos Moldovan s-a facut cunoscut publicului larg dupa ce a intors toate cele patru scaune la blind-urile concursului “Vocea Romaniei”, cu piesa “Feeling Good”, dar el face parte din lumea muzicala de mic. Originar din Timisoara, acesta a studiat Liceul de Muzica, iar in acest moment este student la Facultatea de Muzica. In urma cu 10 ani, Dragos a devenit solist al trupei Pandora, care abordeaza stilul hard’n’heavy si alaturi de trupa, acesta a participat la numeroase festivaluri din tara, Pandora fiind un nume important pe scena rock din vestul tarii. Pe langa muzica, Dragos mai are o pasiune – dresajul cainilor.