O reteta fresh pentru toata familia: paste cu rosii coapte si busuioc

Reteta de paste cu rosii si busuioc este pe cat de simpla, pe atat de gustoasa. O poti pregati foarte usor si va fi cu siguranta excelent primita de toata familia.

Profita de rosiile pline de savoare pe care le poti folosi in salate, dar si in tarte sarate sau in retete de paste.

Ingrediente pentru paste cu rosii coapte si busuioc:

-800 gr rosii cherry, taiate in jumatati;

-1 lingura de ulei de masline;

-1 catel de usturoi, tocat;

-1/2 lingura de zahar;

-1/2 lingurita de sare;

-1/2 lingurita piper;

-1/2 lingurita cimbru uscat.

