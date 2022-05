Psihologii explica de ce cuplurile se despart chiar si atunci cand exista iubire intre parteneri 

Iata principalele motive pentru care oamenii se indeparteaza unul de celalalt si, intr-un final, ajung sa devina straini si sa mearga pe drumuri separate in viata:

Iubirea este un sentiment complicat si uneori nu este suficienta pentru a ii face pe oameni sa ramana impreuna. Poti sa iubesti o persoana din toata inima, insa asta nu inseamna ca este persoana potrivita pentru tine. Relatiile se pot destrama chiar si atunci cand intre tine si partenerul de cuplu exista dragoste reciproca.

Viata si circumstantele acesteia ne arata ca relatiile nu sunt usoare. Psihologii ne dezvaluie care sunt motivele pentru care cuplurile se despart (chiar si atunci cand intre parteneri inca exista iubire). Iata principalele motive pentru care oamenii se indeparteaza unul de celalalt si, intr-un final, ajung sa devina straini si sa mearga pe drumuri separate in viata:

1. Nu mai exista comunicare

Comunicarea este o parte esentiala a unei relatii (fie ca vorbim despre o relatie de iubire, o relatie intre mama si fiica, o relatie de munca, o relatie de prietenie).

Unul dintre cele mai intalnite motive pentru care oamenii se distanteaza unul de celalalt este ca nu mai comunica asa cum o faceau la inceputul relatiei, iar acest lucru construieste ziduri in jurul inimii.

2. Prioritatile ajung sa se se schimbe

Daca la inceputul relatiei ai face orice pentru a fi cu partenerul de cuplu, ai sta treaza toata noaptea vorbind cu el la telefon sau trimitandu-i mesaje, odata cu trecerea timpului intervine confortul, iar munca investita in relatie se diminueaza. Prioritatile se schimba radical.

Cand fluturasii in stomac incep sa dispara, pui somnul pe primul plan pentru ca stii ca persoana de langa tine deja te iubeste. Ce rost mai are sa stai de vorba cu ea o noapte intreaba? Partea trista este ca lasi responsabilitatile de la munca, grijile personale si alte probleme sa stea in calea timpului pe care il petreci cu partenerul de cuplu.

3. Stima de sine scazuta

De multe ori, motivul pentru care oamenii ajung sa se desparta nu are de-a face cu un eveniment gresit; problema este ca unul dintre parteneri simte ca nu poate tine pasul cu cel de langa el (sau ca nu este suficient de bun pentru acesta).

Daca ai o stima de sine scazuta, poti crede ca nu te ridici la nivelul asteptarilor partenerului tau.

4. In relatie oamenii ajung sa se ignore

Fiecare persoana in viata are nevoie emotionale si fizice. Cand nu sunt indeplinite aceste nevoi, partenerii se pot distanta treptat pana cand ajung in punctul in care relatia este rece si nu mai exista cale de intoarcere.

Daca partenerul de cuplu are nevoie de intimitate pentru ca asa simte el ca ii demonstrezi ca il iubesti, atunci ofera-i aceste momente.

In momentul in care incetezi sa iti mai pese de nevoile celeilalte persoane, totul se schimba si, treptat, iubirea incepe sa dispara.

5. Exista probleme de angajament

Dragostea si angajamentul sunt doua lucruri foarte diferite. Este important sa discuti cu partenerul de cuplu deschis despre ce iti doresti de la viata, de la viitor, de la relatia in care esti. Amandoi trebuie sa stiti care sunt planurile voastre astfel incat sa va dati seama daca sunteti pe aceeasi lungime de unda si, cel mai important, daca aveti aceleasi visuri.

foto main GoodStudio, Shutterstock

Vizionare placuta