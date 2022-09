13 Mantre care iti vor schimba atitudinea (atunci cand nu mai poti schimba nimic altceva)

Majoritatea oamenilor ajung sa fie nefericiti din simplul motiv ca le este imposibil sa accepte viata asa cum este ea.

Daca vrei ca viata ta sa fie una fericita, invata sa iti schimbi atitudinea. Renunta la trecut, nu iti mai face griji cu privire la viitor, accepta ceea ce traiesti aici si acum, alege sa fii recunoscatoare pentru viata pe care o ai si cultiva bunatatea in sufletul tau... pentru ca doar asa vei fi fericita cu adevarat.

Iata cateva mantre pe care sa ti le spui atunci cand trebuie sa iti schimbi atitudinea:

2. Fericirea nu incepe cu o relatie mai buna, un job mai bun, o casa mai frumoasa sau mai multi bani. Fericirea incepe cu modul in care gandesti si ceea ce iti spui astazi.

3. Poate ca nu pot controla chiar tot ce se intampla in viata mea, insa pot decide sa nu fiu atat de afectata de acestea.

4. Cand nu mai pot schimba o situatie, invat sa ma schimb eu. Si, facand asta, lucrurile toate se schimba radical.

5. Eu singura pot alege ce conteaza si ce nu conteaza in viata mea. Eu setez cat de important este un lucru, un eveniment, un moment. Sensul a tot ce este in viata mea are exact sensul pe care il dau eu.

6. Promit sa imi folosesc luptele si frustrarile de astazi pentru a ma motiva mai degraba decat pentru a ma enerva. Eu detin controlul asupra modului in care privesc viata.

7. Nu imi mai fac griji pentru ca nu schimb cu absolut nimic rezultatul. Respir profund si invat sa ma eliberez de ce nu pot controla si de toate gandurile de teama si frica. Imi invat lectia in fiecare situatie si merg mai departe cu viata mea.

8. Supararea nu face parte din viata mea. Nu tin ura pentru ca aceasta este un sentiment dureros. In inima mea exista doar bunatate. Pacea nu inseamna absenta durerii, ci prezenta iubirii.

9. Fericirea si o mentalitate negativa nu pot coexista.

10. Indiferent de ceea ce se intampla, un lucru este cert: totul pe lumea asta ne invata lectii importante. Renunt la tot ce nu imi mai serveste in trecut si sunt recunoscatoare pentru ca m-a ajutat sa ajung unde sunt acum. Acesta este un nou inceput.

11. Daca incerc sa nu mai lupt impotriva morilor de vant, daca nu ma iert pe mine insami, daca nu renunt la trecut, daca nu accept ca totul s-a intamplat si eu nu mai pot schimba nimic... nu pot merge mai departe cu viata mea.

12. Sa lasi trecutul in spate nu inseamna sa il uiti complet... ci sa ai intelepciunea si puterea de a imbratisa prezentul.

13. Este greu sa incepi un nou capitol... insa este si mai greu sa ramai acolo unde nu mai exista nimic in afara de durere.

