Feng Shui 2023: modalitati de a aduce energia pozitiva in casa ta in noul an

Feng Shui se traduce prin „vant” si „apa”. Este o filozofie chinezeasca straveche folosita pentru a echilibra elementele fizice si de mediu intr-un spatiu de locuit pentru a creste chi-ul pozitiv, scris si qi, sau energia, pentru a trai o viata holistica.

Feng Shui isi gaseste radacinile in ideologia taoista, care considera ca exista cateva forte in joc in mediul inconjurator care trebuie optimizate. Acestia au impartit, in linii mari, lumea naturala in cinci elemente – foc, pamant, metal, apa si lemn. Filozofia Feng Shui se concentreaza foarte mult pe amplasarea si prezenta acestor elemente in spatiul de locuit pentru o viata prospera si armonioasa.

Feng Shui are mult de-a face cu formele, culorile, materialele si structurile care reprezinta aceste elemente. Pentru Anul Iepurelui, culorile norocoase sunt albastru azuriu, verde mar, rosu si alb perlat. Prin urmare, decorul Feng Shui ar trebui sa le reflecte pe acestea, pe langa elementele pe care le reprezinta.

Deoarece 2023 este Anul Iepurelui de Apa, conform zodiacului chinezesc, care este elegant, iubitor de pace, bland si adaptabil, se asteapta sa fie si anul vindecarii. Cand vine vorba de a avea un Feng Shui bun, trebuie sa aduci elementul pamant in casa ta, conform acestui animal zodiacal. Iar piatra pretioasa, jadul, te poate ajuta sa canalizezi tot norocul in locuinta ta.

