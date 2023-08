Despărțirea în cuvinte: Citate despre iubire și pierdere

Despărțirea este una dintre experiențele umane cele mai adânci și tulburătoare.

Ea poate fi o sursă de durere și suferință, dar și de învățăminte și creștere personală. Iată o selecție de citate care explorează complexitatea despărțirii în relații și viața noastră.

"Iubirea este ca un ceas de nisip. Dacă ții cu putere, nisipul rămâne, dar dacă o lași să alunece printre degete, rămâi cu mâinile goale."

"Despărțirea nu înseamnă că lumea s-a sfârșit. Înseamnă doar că trebuie să învățăm să trăim din nou."

"Am iubit și am pierdut; acum, am învățat să iubesc și să pierd în același timp."

"Despărțirea este o răsturnare a paginii în cartea vieții noastre, dar asta nu înseamnă că povestea s-a încheiat."

