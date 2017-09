foto: wavebreakmedia, Shutterstock

Intr-o despartire, nimic nu este alb sau negru. Cu cat despicam mai mult firul in patru, cu atat este mai dificile de tras o concluzie. Si asta pentru ca mintea nu obseste niciodata sa gaseasca argumente atat pro cat si contra. Noile cercetari publicate in prestigioasa publicatie Social Psychological and Personality Science, arunca un pic de lumina asupra acestui subiect atat de spinos. Conform rezultatelor, majoritatea oamenilor sunt surprinzator de ambivalenti inaintea unei despartiri si au un numar egal de motive pentru care ar dori sa ramana in relatie dar si sa plece.

Care este, asadar, cel mai des intalnit motiv pentru care cuplurile ajung sa isi doreasca sa se desparta?

Studiul vorbeste despre frica de atasament dar si despre anxietatea asociata cu ideea de respingere sau abandona. Alte motive comune enuntate de cei peste 400 de voluntari participanti la studiu includ distanta emotionala, dezechilibru in raportul de puterede sau asteptarile inselate (de exemplu, prin...inselat).

Interesant este faptul ca, indiferent de statutul matrimonal, participantii la studiu au invocat aceleasi motive pentru care doresc sa paraseasca o relatie. Atunci cand a venit vorba insa despre motivele care ii fac sa ramana intr-o relatie, satutul matrimonial si-a spus cuvantul. Persoanele casatorite au declarat ca raman in relatie din obligatie, din cauza responsabilitatilor familiale dar si fricii de incertitudine. In cazul cuplurilor necasatorite, lucrurile sunt diferite. Partenerii raman intr-o relatie pentru ca se simt atrasi de personalitatea celuluilalt sau de legatura lor emotionala puternica.