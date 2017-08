Cele mai faimoase femei din lume n-au trait intotdeauna pe roze. Cu Soarele in semnul natal si in suflet, ambitioase si luptatoare, sunt exemple ca se poate sa ajungi unde iti doresti si chiar mai departe!

Citate inspirationale de la femei celebre in zodia Leu

Charlize Theron (7 august 1975)

Prezenta ei fermecatoare, zambetul seducator, chipul perfect nu lasa sa se vada ca n-a avut intotdeauna o viata usoara. In adolescenta a trait o drama, cand tatal ei alcoolic a murit impuscat de propria ei mama, aflata in legitima aparare dupa ce barbatul beat a tras focuri de arma amenintand ca-si omoara si sotia si pe Charlize. Secretul, spune actrita, este sa nu ramanem blocati in dramele pe care le traim, pentru ca, desi nu ne vindecam niciodata complet, avem puterea de a schimba lucrurile, de a face pace cu noi si de a merge mai departe.

„Viata e un miracol, ar trebui sa te bucuri de ea, ar trebui s-o traiesti din plin. Nicio singura zi nu-mi este garantata, asa ca incerc sa fac azi lucruri care conteaza si care sunt cu adevarat importante pentru mine.“

„Fetele trebuie sa stie ca e un lucru bun sa fii feminista. Nu inseamna ca urasti barbatii. Inseamna drepturi egale. Daca aveti acelasi job, ar trebui sa fiti recompensati si tratati la fel.“

„Cei mai multi oameni nu realizeaza ca, indiferent cum te vad ceilalti, te trezesti in fiecare dimineata tu cu tine. Eu una ma iubesc cu adevarat. Ma simt confortabil in pielea mea. Dar sunt dimineti in care ma uit in oglinda si imi spun: «Nu sunt tocmai bine». Si alte dati in care ma coafez si ma machiez, ma uit in oglinda si-mi zic: «Imi place. E chiar tare!» Cred ca toate femeile fac la fel.“

„Trebuie sa te relaxezi din cand in cand, sa slabesti haturile.“

„Nu detest nimic mai mult decat oamenii care incearca sa para ceea ce nu sunt. “